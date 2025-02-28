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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş Ciro Immobile gelişmesi! İtalyan basınına bulunduğu açıklamada...

Beşiktaş'ta flaş Ciro Immobile gelişmesi! İtalyan basınına bulunduğu açıklamada...

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Ciro İmmobile, “Burada çok mutluyum. Harika bir deneyim yaşıyorum” ifadelerini kullanarak Beşiktaş'ta kalacağının sinyallerini verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ta flaş Ciro Immobile gelişmesi! İtalyan basınına bulunduğu açıklamada...

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Ciro İmmobile'nin ayrılmaya niyeti yok gibi gözüküyor. Senelik 6 milyon Euro kazanan ve yönetimin elden çıkartıp yerine daha uygun maliyetli genç bir oyuncu almak istediği İmmobile, hakkında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı. Sezona harika bir başlangıç yapan ancak Süper Lig'deki son 10 haftada sadece 1 kez gol sevinci yaşayabilen golcü oyuncu, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

YÖNETİM SATMAK İSTİYOR

Türkiye'de ve Beşiktaş'ta olmaktan keyif aldığını belirten İmmobile, "Beşiktaş'ta çok mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Türkiye'deki şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılık söylentilerine karşı çıktı. Ancak yönetim bir sene daha 6 milyon Euro ödemek istemediği İmmobile'ye teklif gelirse bunu değerlendirmeye alacak ve tıpkı Arroyo ve Ricardo gibi genç, gelecek vaad eden isimlere yönelecek.

GOLCÜ ALINACAK

Immobile gelecek sezon takımda kalsa da ayrılsa da yönetim en az bir golcü transferi yapmayı planlıyor. Ayrılırsa bu sayı 2'ye çıkabilir.

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