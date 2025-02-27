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Haberler Beşiktaş Neşeli günler

Neşeli günler

Antalya’yı da galibiyetle geçen Beşiktaş güzel bir seri yakaladı ve Norveçli hocalarına iyi bir doğum günü hediyesi verdi. Kartal yıllar sonra 5 maç üst üste kazanma sevinci yaşadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Neşeli günler

MUHTEŞEM SERİ

Zıraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u mağlup ederek lider olarak gruptan çeyrek finale çıkan Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solkjaer ile büyük bir gelişim gösterdi. 558 gün sonra 5 maç üst üste kazanan siyah-beyazlılar, Şubat ayında çıktığı maçlarda; Kırklareliswpor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Antalyaspor'u mağlup etti. Kara Kartal, totalde de 8 maçta, 6 galibiyet alarak bu sezon en uzun galibiyet serisini yakaladı. 5 maç üst üste kazanma serisini en son 2023 yılının ağustos ayında başarmıştı.

3. LÜĞE GÖZ KIRPTI

NorveçlI çalıştırıcı geldikten sonra yükselişe geçen 6 ay sonra 3 maç üst üste galibiyet alarak seri yakalayan Kara Kartal, Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u yenerse bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine geçecek. Üst üste aldığı zaferler sonucunda Süper Lig'de 3. lük yarışında da iddialı konuma gelen Beşiktaş derbiye kadar son 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Kayserispor, Konyaspor ve Galatasaray'ı sahasında konuk edecek Beşiktaş Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

ZİRVE BEŞİKTAŞ'A ÇALIŞTI

Gerıde bıraktığımız haftada adeta "Beşiktaş Günleri" yaşandı. Süper Lig'de zirvedeki takımlar cepten yedi ve Siyah Beyazlılara katkı sundu. Haftanın açılışında Eyüpspor'u yenerek puan durumunda yer değiştiren Kara Kartal, Samsunspor'un evinde yenilmesiyle puan farkını 5'e indirmişti. Ardından haftanın son maçında şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. 0-0'lık sonuç yine Beşiktaş'a yaradı. Zirvedeki isimlerin puan kaybetmesiyle Siyah Beyazlılar yukarıya bir tık daha yaklaşmış oldu.

ARA VERMEDEN BAŞLADILAR

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 1 Mart Cumartesi günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ara vermeden başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Onvo Antalyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen futbolcuların salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenman, top kapma ve pas çalışmasının ve dar alanda taktik çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

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