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Haberler Beşiktaş Antalyaspor Beşiktaş ZTK MAÇI CANLI izle | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Beşiktaş ZTK MAÇI CANLI izle | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Genç kadro ile sahaya çıkması beklenen siyah-beyazlılar, ilk 2 maçında aldıkları 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:39
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Antalyaspor Beşiktaş ZTK MAÇI CANLI izle | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final öncesi son viraja girildi. Grupta 2'de 2 yaparak 6 puanla lider konumunda olan Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tur için beraberliğinde de yeterli olacağı siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam Solskjaer'in genç kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Kenan, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Soner, Safuri, Kaluzinski, Van De Streek, Larsson, Samudio.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Arroyo, Rashica, Hadziahmetovic, Salih, Joao Mario, Rafa Silva, Semih.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

GENÇ KADROYLA SAHAYA ÇIKACAK

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇI İZLE

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

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