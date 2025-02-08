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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Almanya'dan gelecek

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Almanya'dan gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, genç gurbetçi hamlesi için Bundesliga’yı tarıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Hoffenheim kadrosunda yer alan Umut Tohumcu’ya siyah beyazlı formayı giydirmenin yollarını arıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan gurbetçi hamlesi! Almanya'dan gelecek

Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi. Alman ekibinin alt yapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Kulübünün A takımında fazla şans bulamayan ve bu durumun gelişimini engelleyeceğini düşünen Umut da transfere sıcak bakıyor. Almanya U19 Milli Takımı oyuncusu.

HOFFENHEIM ALTYAPISINDA PARLADI

20 yaşındaki orta saha oyuncusu futbolculuk kariyerine Almanya'da başladı. Umut Tohumcu, Hoffenheim altyapısına gelmeden önce doğum yeri olan Offenburg'da meşin yuvarlak ile tanıştı. Daha sonra Freiburg altyapısında da oynadı. Hoffenheim'da parladı ve burada gösterdiği başarılı performansla A takıma kadar yükseldi. Orta sahada hem hücum hem de savunma yönüyle dikkat çeken Umut, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve topa hâkimiyetiyle öne çıktı.

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