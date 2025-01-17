Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak o yıldızla Arda Turan'ın çalıştırdığı İkas Eyüpspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Eyüpspor'un önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a resmi teklif yapması bekleniyor.
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