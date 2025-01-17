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Haberler Beşiktaş Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası

Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak o yıldızla Arda Turan'ın çalıştırdığı İkas Eyüpspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 16:53
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Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta devre arasında pek çok futbolcuyla yolların ayrılması gündemde.

Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası

Siyah-beyazlılarda son olarak o futbolcuyla Arda Turan'ın çalıştırdığı İkas Eyüpspor'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın yıldızına Arda Turan kancası

Göztepe'den Yalçın'ı kadrosuna katan, Trabzonspor'la yollarını ayıran Bardhi'ye de teklifte bulunan eflatun-sarılılar, şimdi de Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Hekimoğlu'na kancayı taktı.

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