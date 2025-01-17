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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer’i resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer’i resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer’i resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının İstanbul'a geliş saati de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 11:36
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Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer’i resmen açıkladı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının İstanbul'a geliş saati de belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır."

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