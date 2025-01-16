  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 16:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası yapılan taktik hazırlığın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

G.Saray'ın Hatay kafilesi açıklandı!
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor
DİĞER
BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan Külliye'de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı
F.Bahçe Fransız yıldızla şahlanacak!
İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Hatay maçına hazır! G.Saray Hatay maçına hazır! 16:47
Manchester United - Southampton maçı ne zaman? Manchester United - Southampton maçı ne zaman? 16:07
MHK'da istifa! MHK'da istifa! 15:32
Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman? Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman? 15:28
F.Bahçe Fransız yıldızla şahlanacak! F.Bahçe Fransız yıldızla şahlanacak! 12:52
Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? 13:34
Daha Eski
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:55
Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman? Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman? 14:13
MHK açıkladı! Hakem atamaları artık... MHK açıkladı! Hakem atamaları artık... 14:31
İşte Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri! 14:37
Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) nedir? 15:10
Salah'tan G.Saraylıları üzen haber! Salah'tan G.Saraylıları üzen haber! 15:23