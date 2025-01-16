Beşiktaş'ta Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası yapılan taktik hazırlığın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.