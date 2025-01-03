Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Serdar Topraktepe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Süper Lig'in ilk yarısında siyah ve beyaz gibi iki farklı performans sergileyen Beşiktaş, bugünkü Çaykur Rize mücadelesiyle birlikte sezona 'beyaz' bir sayfa açmak istiyor. İlk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, ardından sahaya çıktığı 8 maçta sadece F.Bahçe'yi yenebilmiş ve kalan 7 haftada puan kaybetmişti. 29 Aralık'ta göreve başlayan Serdal Adalı yönetimiyle birlikte lige yeniden başlamak isteyen Beşiktaş'ın Rize önünde şansı tutuyor. Rakibine konuk olduğu son 11 deplasman maçında 9 galibiyet elde eden Kara Kartal 2 kez berabere kalırken hiç yenilmedi. Ayrıca iki ekibin ligde geride bıraktığı 44 maçta ise Beşiktaş'ın 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak

GEDSON'A MİLLİ TAKIM YOLU

Siyah-beyazlı takımın yıldızı Gedson Fernandes'e milli takım yolu açıldı. Portekiz pasaportu taşıyan ancak Sao Tome ve Principe doğumlu 25 yaşındaki oyuncuya önemli bir çağrı geldi. Sao Tome ve Principe Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Monsanto, "Milli takım tercihi için Gedson ile görüştüm. Portekiz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkmadı. Sao Tome ve Principe'da oynayabilir. Babası Sao Tome'de yaşıyor, onunla da sık sık konuşuyoruz. Bizi seçmesini çok isterim" diyerek milli takım için davet gönderdi.

RİZE'DE YOĞUN İLGİ

Gerçekleştirilen taktik antrenman sonrasında Beşiktaş kafilesi, Rize'ye hareket etti. Özel bir uçakla öğleden sonra karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket eden siyah-beyazlıları burada taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Kafilede yer alan Başkan Serdal Adalı'ya da yoğun bir ilgi vardı.

İKİ EKSİK, İKİ BELİRSİZ

Süper Lig'de bugün Çaykur Rize ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta iki önemli eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin görev vermesi halinde oynayacaklar.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Çaykur Rize maçı öncesinde Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gbic, Alikulov, Mocsi, Taha, Papanikolaou, Ghezzal, Amil, Akintola, Mithat, Olaywoyin, Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Musrati, Salih, Gedson, Semih, Rafa Silva, Immobile