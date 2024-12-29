TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Zalewski operasyonu!

Roma ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, Roma forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi bonservisiyle transfer etmek için seçimden sonra görüşmelere başlayacak.

Siyah beyazlılar, kanat problemini Nicola Zalewski ile dolduracağı belirtildi. Roma'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zalewski'yi kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlıların menajer George Gardi aracılığı ile temaslarını ilerleteceği aktarıldı.

İtalyan ekibin altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu sol bek, sol orta saha ve sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Polonyalı genç yıldız, özellikle hızının ve teknik becerilerinin yanı sıra, genç yaşına rağmen adı Avrupa'daki büyük takımlarla anılıyor.