Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu, Lazio'dan Beşiktaş'a transfer sürecini ve Türkiye'de yaşadıklarını değerlendirdi. İşte Immobile'nin o açıklamaları… (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 16:32 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 16:32
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Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı oynadıkları ve 5-1 kazandıkları maç hakkında ise Immobile şu sözleri söyledi: "İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi."
Beşiktaş taraftarının tutkusuna değinen Ciro Immobile; "Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!" sözlerini sarf etti.
Ciro Immobile son olarak Türkiye Ligi hakkında da değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Ligi iyi bir seviyede, dengeli; geçen yıl bile iki takım sonuna kadar şampiyonluk için savaştı. Buraya sevdiğim şeyi yapmaya devam etmek için geldim; eğlenmek, ama tabii ki sadece kazanırsanız eğlenirsiniz. Daha önceki iki yurt dışı deneyimime kıyasla kesinlikle farklıydım. Sahada da bunu gösteriyorum; şu anda bu açıdan herhangi bir zorluk yaşamıyorum."
Tecrübeli golcü bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi mücadelede 13 gol attı.
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