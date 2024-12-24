Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı oynadıkları ve 5-1 kazandıkları maç hakkında ise Immobile şu sözleri söyledi: "İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi."

Beşiktaş taraftarının tutkusuna değinen Ciro Immobile; "Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!" sözlerini sarf etti.