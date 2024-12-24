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Haberler Beşiktaş Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu, Lazio'dan Beşiktaş'a transfer sürecini ve Türkiye'de yaşadıklarını değerlendirdi. İşte Immobile'nin o açıklamaları… (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 16:32 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 16:32
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Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Ciro Immobile, Sky Sports Italia'ya özel açıklamalarda bulundu.

Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Lazio günleri hakkında konuşan Immobile; "Lazio taraftarları beni delicesine sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim. Sarri'nin Lazio'dan ayrıldığı dönem gerçekten çok zordu. Aklınız başınızda değilse, bacaklarınız dönmez ve sakatlanırsınız, aynen benim başıma geldiği gibi. Bir dönemin sonuna geldiğimi anladım. Tek pişmanlığım taraftarlarla vedalaşmamış olmak." ifadelerini kullandı.

Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Lazio'dan Beşiktaş'a transfer sürecini de değerlendiren Immobile; "Bu yeni macerayla yüzleşmek için hevesliydim, doğru tutumla ayrılmak istiyordum. Aklımda iyi işler yapmak vardı: Değişmem gerektiği gerçeğini seviyordum ama aynı zamanda Lazio'da geçirdiğim sekiz yılın ardından biraz korkuyordum. Ama sonuçta takım değiştiren herkesin sahip olduğu coşkuya sahiptim: Yeniden başlama, yeni hedeflere sahip olma arzusu ve açlığı duyuyordum." dedi

Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı oynadıkları ve 5-1 kazandıkları maç hakkında ise Immobile şu sözleri söyledi: "İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi."

Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Beşiktaş taraftarının tutkusuna değinen Ciro Immobile; "Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!" sözlerini sarf etti.

Immobile’den İtalya basınına flaş sözler: “Sadece kazanırsanız eğlenirsiniz!”

Ciro Immobile son olarak Türkiye Ligi hakkında da değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Ligi iyi bir seviyede, dengeli; geçen yıl bile iki takım sonuna kadar şampiyonluk için savaştı. Buraya sevdiğim şeyi yapmaya devam etmek için geldim; eğlenmek, ama tabii ki sadece kazanırsanız eğlenirsiniz. Daha önceki iki yurt dışı deneyimime kıyasla kesinlikle farklıydım. Sahada da bunu gösteriyorum; şu anda bu açıdan herhangi bir zorluk yaşamıyorum."

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