Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ligin 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kaybederek gündem olan siyah-beyazlılar, taraftarının yoğun tepkisiyle karşılaştı. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Alanyaspor karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. 25 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlıların, turuncu-yeşilliler karşısında nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kazanarak, son 3 haftada 2. galibiyetini alan Alayanspor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Sami Uğurlu'nun öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞA RIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında kaybeden ve Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında şok bir mağlubiyete uğrayan Beşiktaş çıkış arıyor. Kötü gidişata son vermek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarına moral vermek istiyor. Alanyaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AĞIR FARK

Tarihleri boyunca 17 kere karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Alanyaspor maçlarında siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Müsabakalardan 11'ini kazanan Beşiktaş, 3 maçtan da berabere ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'na konuk olacak Alanyaspor ise 3 maçta kazanan taraf oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor ile evinde oynadığı 8 maçtan sadece 1'ini kaybederken, hiç berabere kalmadı.

SAMİ UĞURLU'DAN BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİBİYET

2024-2025 Süper Lig sezonuna Kasımpaşa teknik direktörü olarak başlayan Sami Uğurlu, Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle, siyah-beyazlıları şoka uğratmıştı. Geriye düştüğü karşılaşmada maçı kazanan taraf olan Uğurlu'nun Alanyaspor yönetiminde nasıl bir mücadele göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GEDSON FERNANDES GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde iki sarı karttan kırmızı kart gören Gedson Fernandes, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü. 16. hafta karşılaşmalarının ardından cezası biten Fernandes'in Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

TAYYİP TALHA CEZALI

Adana Demirspor deplasmanında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Tayyip Talha Sanuç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Gabriel Paulista'nın tedavisine devam edilirken, Tayyip Talha'nın da kart cezalısı olması Teknik Direktör Serdar Topraktepe ve ekibini düşündürüyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Zaynutdinov, Muçi, Salih, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Miguel, Fidan, Fatih, Hadergjonaj, Efecan, Janvier, Makouta, Yusuf, Cordova, Augusto

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Süper Lig'de sakat ve cezalı oyunculardan dolayı tam kadro olarak sahaya çıkamayan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması dikakt çekiyor. Siyah-beyazlılarda; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al-Musrati ve Ciro Immobile sarı kart görmeleri durumunda Rizespor karşısında cezalı duruma düşecek.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavilerine devam ediliyor. Rashica ve Immobile'nin Alanyaspor karşısında şans bulup bulmayacağı ise maç saatinde netleşecek.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.