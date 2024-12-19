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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusu Semih Kılıçsoy, uzun süredir Avrupa devlerinin radarında. Son olarak kulüp başkanı Hüseyin Yücel'in Aston Villa'dan oyuncu için aldığı teklifi reddettiğini açıklamasının ardından 19 yaşındaki yıldız için dev takımlar arasında transfer düellosu başladı. İşte yaşanan gelişmeler ve sunulacağı belirtilen 30 milyon Euro teklif... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 11:44
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminden bu yana Avrupa'nın dev takımlarının radarında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

İlk belirtilenlere göre Aston Villa, Semih Kılıçsoy için önce 12 milyon Euro ardından 15 milyon Euro olmak üzere Beşiktaş'a iki kez teklif götürmüştü.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Kariyerinde yeni bir meydan okumaya yelken açmak isteyen Kılıçsoy, Dolmabahçe yönetiminden onay çıkmayınca takımda kalmaya devam etmişti.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Beşiktaş'ta geçici başkan Hüseyin Yücel'in Semih Kılıçsoy ile ilgili yaptığı açıklamalar, oyuncunun transferine sonunda yeşil ışık yakıldığının sinyallerini verdi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Ayrıca 19 yaşındaki milli oyuncu için devre arasında büyük bir transfer düellosu yaşanacağı ortaya çıktı. Semih için teklif sunmaya hazırlanan takımlar PSG, Aston Villa ve Eintracht Frankfurt...

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin foot01'den edindiği bilgiye göre PSG, 30 milyon Euro'luk bir teklif ile Ocak ayınca siyah beyazlı yönetimin kapısını çalacak.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Ayrıca Türkiye Today'de yer alan habere göre Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un da kanat oyuncusu için 20 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu

Bu sezon Beşiktaş forması ile 22 karşılaşmada 1.303 dakika süre alan Kılıçsoy, 2 gol / 5 asist katkısı sundu.

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