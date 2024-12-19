Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a 30 milyon Euro! Avrupa devlerinin transfer düellosu
Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusu Semih Kılıçsoy, uzun süredir Avrupa devlerinin radarında. Son olarak kulüp başkanı Hüseyin Yücel'in Aston Villa'dan oyuncu için aldığı teklifi reddettiğini açıklamasının ardından 19 yaşındaki yıldız için dev takımlar arasında transfer düellosu başladı. İşte yaşanan gelişmeler ve sunulacağı belirtilen 30 milyon Euro teklif... | Son dakika BJK spor haberi
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Beşiktaş'ta geçici başkan Hüseyin Yücel'in Semih Kılıçsoy ile ilgili yaptığı açıklamalar, oyuncunun transferine sonunda yeşil ışık yakıldığının sinyallerini verdi.
Ayrıca 19 yaşındaki milli oyuncu için devre arasında büyük bir transfer düellosu yaşanacağı ortaya çıktı. Semih için teklif sunmaya hazırlanan takımlar PSG, Aston Villa ve Eintracht Frankfurt...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin foot01'den edindiği bilgiye göre PSG, 30 milyon Euro'luk bir teklif ile Ocak ayınca siyah beyazlı yönetimin kapısını çalacak.
Ayrıca Türkiye Today'de yer alan habere göre Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un da kanat oyuncusu için 20 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş forması ile 22 karşılaşmada 1.303 dakika süre alan Kılıçsoy, 2 gol / 5 asist katkısı sundu.
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