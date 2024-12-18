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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkan adaylığı için başvuru yaptı

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkan adaylığı için başvuru yaptı

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 14:57
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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkan adaylığı için başvuru yaptı

Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada, "22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz." denildi.

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