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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta heyecanlı bekleyiş! Fenerbahçe derbisi...

Beşiktaş'ta heyecanlı bekleyiş! Fenerbahçe derbisi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Saha dışında birçok sıkıntılı süreçten geçen siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe ve oyuncular cumartesi akşamı oynanacak derbiye odaklanıyor, taraftarlarının önünde Fenerbahçe’yi yenmek istiyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'ta heyecanlı bekleyiş! Fenerbahçe derbisi...

Sıkıntılı günlerden geçen ve olağanüstü seçime giden Beşiktaş, yarın akşam Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi bekliyor. Saha dışında yaşanan sorunları bir kenara bırakan siyah-beyazlılar, taraftarlarına derbi zaferi armağan etmek istiyor. Serdar Topraktepe ve oyuncular; Tüpraş Park'taki maçta bir galibiyet alarak hem kötü gidişi durdurmak hem camia üzerindeki kara bulutları dağıtmak hem de önemli bir maçta zafer almak istiyor.

BİR MAÇTAN FAZLASI

Başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler de futbolcuların tamamen derbiye odaklanması için yoğun çaba harcıyor. Futbolculara tüm maaşlar ödenirken; derbiye özel bir prim verilmesi de gündemde duruyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe de oyuncuylarıyla beraber sadece Fenerbahçe maçına odaklanıyor. Kadrosundaki tecrübeli isimlerle beraber bu kritik 90 dakikaya hazırlanan Topraktepe, bu derbinin bir maçtan fazlası olduğu sürekli dile getiriyor.

ORTA SAHADA SALİH UÇAN

Fenerbahçe derbisi öncesi Serdar Topraktepe tüm planlarını hazırlıyor. Kritik mücadelede orta sahanın çok önemli olduğunu vurgulayan Topraktepe'nin Salih Uçan'a daha fazla süre vermek istediği kaydedildi. Salih'in yeteneğine ve tecrübesine güvenen tecrübeli antrenör, ikinci bölgeye önem veriyor. Salih son Hatayspor maçında da 84 dakika süre aldı.

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