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Haberler Beşiktaş Brad Friedel: Komisyon almadım!

Brad Friedel: Komisyon almadım!

Beşiktaş’taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden ayrılan Brad Friedel, siyah-beyazlıların gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Brad Friedel: Komisyon almadım!

Komisyon iddialarını yalayan Brad Friedel, "Bu konuya 3 unsurla cevap vereceğim. Birinci olarak, asla ve asla komisyon veya prim almadım Beşiktaş'tan. İkincisi, benim sözleşmemi Samet Aybaba yayınladı. Bu sözleşme doğruysa ve yayınladıysa, sözleşmedeki Beşiktaş Kulübü gizlilik hükümlerine aykırı davrandı. Bu yaptığı etik dışı. Üçüncüsü, Samet Aybaba'nın yayınladığı sözleşme zaten yanlış bilgileri içeriyorsa burada manipülasyon yapılıyor" dedi. Friedel, "Benim işim sadece futbolcu satmak değildi. Scout, analitik, performans, medikal departmanlarla ilgileniyordum" ifadelerini kullandı.

BENCE BAŞARILIYDIK

Brad Friedel, "Hasan Arat, Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, ben, Gio ve teknik ekibin yaptıklarını düşününce başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette bazı şeyler daha iyi olabilirdi. Bize kulüp içinde yapılanlarla beraber en başarılı şekilde hareket ettik" dedi.

4 KULÜPLE GÖRÜŞTÜM

Semih Kılıçsoy'a teklif gelmediğini söyleyen Friedel, "Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söyledi. Transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi duyuldu. Onların da bir oyuncu satması gerekiyordu" dedi.

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