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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Mert Günok'tan maç sonrası açıklama: O evreyi çoktan geçtik!

Beşiktaş'ta Mert Günok'tan maç sonrası açıklama: O evreyi çoktan geçtik!

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'a karşı alınan beraberliğin ardından Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 23:14
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Beşiktaş'ta Mert Günok'tan maç sonrası açıklama: O evreyi çoktan geçtik!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların file bekçisi Mert Günok açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

"AÇIKLAMASINI YAPACAK KİŞİ BEN DEĞİLİM!"

Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz! Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok! Taraftarlar sonuna kadar haklı! Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim. Beşiktaş sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledik, bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim!

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