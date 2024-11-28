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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Macaristan'da özel talep! Maccabi Tel Aviv...

Beşiktaş'tan Macaristan'da özel talep! Maccabi Tel Aviv...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetimi, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynanan mücadelede İsrail ekibi ile yan yana oturmak istemediler ve farklı bir yere geçtiler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 20:19
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Beşiktaş'tan Macaristan'da özel talep! Maccabi Tel Aviv...

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu maç öncesinde yönetimden bir talep geldi.

Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için talep sonrası kendilerine ayrı bir yer oluşturuldu.

İki takımın yetkilileri karşılaşmayı ayrı takip etti.

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