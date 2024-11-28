Beşiktaş'tan Macaristan'da özel talep! Maccabi Tel Aviv...

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu maç öncesinde yönetimden bir talep geldi.

Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için talep sonrası kendilerine ayrı bir yer oluşturuldu.

İki takımın yetkilileri karşılaşmayı ayrı takip etti.