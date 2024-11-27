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En çok Gedson
Giovanni van Bronckhorst, tüm kulvarlarda yerli oyuncuları çok fazla tercih etmedi. Hollandalı çalıştırıcı en çok Gedson Fernandes, Rafa Silva, Masuaku ve Svensson'a görev verirken, en fazla sahada kalan yerli oyuncular ise kaleci Mert Günok, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu oldu. Bu sezon Beşiktaş'ta Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bin 663 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 3 gol, Avrupa kupalarında ise 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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