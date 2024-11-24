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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Van Bronckhorst'tan Göztepe maçı öncesi Mausaku sözleri!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Van Bronckhorst'tan Göztepe maçı öncesi Mausaku sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Mausaku hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 18:36
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Van Bronckhorst'tan Göztepe maçı öncesi Mausaku sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Göztepe maçı öncesi Mausaku'nun pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORTS'UN SÖZLERİ

"FARKLI YERDE DENEMEK İSTEDİK"

Giovanni van Bronckhorst: "Geri dönmek güzel. 2 haftalık ara oldu. Ne yazık ki Muçi sakat döndü. Ön tarafta daha az opsiyonumuz var. Enerji doluyuz. Ligin yeni bölümüne daha enerjik dönüyoruz. Kasımpaşa maçı sonrası evimizde ilk lig maçımız olması itibarıyla daha iyi oynamak, daha iyi sonuç almak istiyoruz. Kazanmak için enerjik olmalıyız. Ofansif ve defansif olarak iyi oynamak istiyoruz. Arthur Masuaku'yu daha farklı bir yerde denemek istedik."

Milli ara iyidir ama eksiklerimiz vardı. Kalan oyuncularla konuştuk, dönenlerle konuştuk. Önemli şeyler konuştuk. Maç maç bakıyoruz. Bugün özelinde dönen toplar önemli. Göztepe'nin karakterine bakınca, aynı reaksiyonu verirsek kalitemiz ortaya çıkacak ve bu da bizi üstün kılacaktır." ifadelerini kullandı.

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