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Haberler Beşiktaş Yolun sonu şampiyonluk mu?

Yolun sonu şampiyonluk mu?

Beşiktaş’ın son yıllardaki ilk haftalarına baktığımızda ilginç ayrıntılar gözümüze çarpıyor. Özellikle de Van Bronckhorst’u sert eleştiren Sergen Yalçın notu var ki oldukça dikkat çekiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Yolun sonu şampiyonluk mu?

Siyah-beyazlılar için "son 10 yılın ilk on bir haftalarında teknik adamlar kaç puan topladı" diye bakıldığında herkesin bildiği üzere Şenol Güneş ve Slaven Bilic isimleri zirvede yer alıyor. Bu iki ismin performanslarının üst üste gelmesi durumu perçinliyor. Zirvedekilerden sonra sırayı bir başka iki isim paylaşıyor. Sergen Yalçın ve Van Bronckhorst. Fakat geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın "Altın Çocuğu", "Taraftarların sevgilisi" Sergen Yalçın, Hollandalı çalıştırıcıyı sert bir dille eleştirdi. Kendi istatistiklerine bakmadan bu açıklamaları yaptı. Bir detay var ki sanırım Sergen Hoca atlamış olmalı! Yalçın, "Bu kadar para harcadın. Kasım ayında lige havlu attın" diyerek Van Bronckhorst'a yüklenmişti. Dönüyoruz Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu sezona ilk on bir haftasına bakıyoruz 19 puan topladığını görüyoruz. Evinde Antalyaspor beraberliği ve Gençlerbirliği yenilgisi, Konya ve Gaziantep'te farklı mağlubiyetler ve en son Alanya'da 3 puan kaybı. Fakat sezon sonunda ise gelen bir şampiyonluk vardı. Yönetim ve taraftar birlik olup Sergen'in arkasında durdu. Hollandalı teknik adam için soru şu; Bu ipucu sezon sonu şampiyonluk demek mi?

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