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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl geri mi dönüyor?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl geri mi dönüyor?

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Eyüpspor'a gönderdiği Tayfur Bingöl konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte transfer dönemi öncesi yaşanan o ayrıntı... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 14:06
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl yeni takımında şans bulmakta zorlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl geri mi dönüyor?

İlk 4 haftada iki kez 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçında süre almazken Beşiktaş ile oynanan maçta ise son 9 dakika şans bulmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl geri mi dönüyor?

Habertürk'te yer alan haberde tecrübeli futbolcu, sonrasındaki 6 maçta sakatlık ve teknik heyet kararı ile formasından uzak kalırken sadece Hatayspor karşısında 1 dakika süre bulabildi.

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