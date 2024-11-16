BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Tayfur Bingöl geri mi dönüyor?
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Eyüpspor'a gönderdiği Tayfur Bingöl konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte transfer dönemi öncesi yaşanan o ayrıntı... BJK SPOR HABERLERİ
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İlk 4 haftada iki kez 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçında süre almazken Beşiktaş ile oynanan maçta ise son 9 dakika şans bulmuştu.
Habertürk'te yer alan haberde tecrübeli futbolcu, sonrasındaki 6 maçta sakatlık ve teknik heyet kararı ile formasından uzak kalırken sadece Hatayspor karşısında 1 dakika süre bulabildi.
Tayfur Bingöl'ün ara transferde Beşiktaş'a dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Tayfur Bingöl'ün durumu iki kulübün yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'la 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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