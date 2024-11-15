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Haberler Beşiktaş Beşiktaş aradığı sağ kanadı İtalya'da buldu! Girişimler başladı

Beşiktaş aradığı sağ kanadı İtalya'da buldu! Girişimler başladı

Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş, rotasını İtalya’ya çevirdi. Milan’da forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Chukwueze için girişimler başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş aradığı sağ kanadı İtalya'da buldu! Girişimler başladı

Beşiktaş, Milan'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Serie A'da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Chukwueze için siyahbeyazlılar kiralama için devrede olacak. Chukwueze, 2023'te İspanyol ekibi Villarreal'den Milan'a 20 milyon euro bedelle transfer olarak Serie A'ya hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak bu süreç, genç hücumcu için beklediği gibi gitmedi. Fonseca yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve Milan'ın güçlü rekabet ortamında yer bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulüpteki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar da bu gelişmeler üzerine kiralama formülü ile Milan'ın kapısını çalacak. İngiliz ekibi Everton da Chukwueze ile ilgilenen takımlar arasında. Kontratı 2028'de bitecek oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakan Milan, teklifleri değerlendirecek. 38 kez milli olan ve 5 gol atan Chukwueze, bu sezon İtalyan devinde 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağlarken, 6 kez ilk 11'de şans buldu.

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