BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Dünya devinin milli futbolcuyla birlikte Sporting'in yıldızı Viktör Gyökeres'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kara Kartal'da yapılacak transferler ile birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Beşiktaş'ta adı transfer söylentilerine en çok karışan isimlerin başındaysa Semih Kılıçsoy geliyor.
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu, Van Bronckhorst'un gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı.
Az süre almasına rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmeyen genç oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SEMİH'E PSG KANCASI
Fransız basını, PSG'nin Semih Kılıçsoy'u istediğini yazdı.
Haberde Ligue 1 ekibinin 19 yaşındaki futbolcu için sezon başında 20 milyon Euro bonservis + 8 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığını ve ocak ayında müzakerelerin yeniden başlayacağı belirtildi.
Haberde ayrıca PSG'nin Sporting'in yıldız golcüsü Viktör Gyökeres ile de ilgilendiği ve İsveçli forvet gelse de gelmese de kış transfer döneminde Semih Kılıçsoy için hamle yapılacağı aktarıldı.
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