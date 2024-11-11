BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Az süre almasına rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmeyen genç oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde Ligue 1 ekibinin 19 yaşındaki futbolcu için sezon başında 20 milyon Euro bonservis + 8 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığını ve ocak ayında müzakerelerin yeniden başlayacağı belirtildi.