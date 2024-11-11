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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Dünya devinin milli futbolcuyla birlikte Sporting'in yıldızı Viktör Gyökeres'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 13:04
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MERT KILIÇ
BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Giovanni van Bronchorst yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Beşiktaş, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Son olarak RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, milli arada çalışmalarını hızlandıracak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha dar bir rotasyona sahip olan siyah-beyazlılar, eksik görülen bölgelere eklemeler yaparak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Kara Kartal'da yapılacak transferler ile birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Beşiktaş'ta adı transfer söylentilerine en çok karışan isimlerin başındaysa Semih Kılıçsoy geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu, Van Bronckhorst'un gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Az süre almasına rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmeyen genç oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

SEMİH'E PSG KANCASI

Fransız basını, PSG'nin Semih Kılıçsoy'u istediğini yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Haberde Ligue 1 ekibinin 19 yaşındaki futbolcu için sezon başında 20 milyon Euro bonservis + 8 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığını ve ocak ayında müzakerelerin yeniden başlayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Semih Kılıçsoy ve Viktör Gyökeres...

Haberde ayrıca PSG'nin Sporting'in yıldız golcüsü Viktör Gyökeres ile de ilgilendiği ve İsveçli forvet gelse de gelmese de kış transfer döneminde Semih Kılıçsoy için hamle yapılacağı aktarıldı.

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