Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...
Ara transferde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların Fransa'da oynayan Fildişili oyuncunun Christopher Operi'yi peşine düştüğü ortaya çıktı. Yıldız oyuncu transfer yanıtını verdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Africa Foot'tan derlediği habere göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre forması giyen Christopher Operi'yi kadrosuna katmak istemişti.
Haberde tecrübeli sol bekin siyah-beyazlıların teklifini 5 büyük ligde oynamak istediği için kibarca reddettiği ifade edildi.
Fildişili futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Bu sezon Le Havre formasıyla 8 maça çıkan Operi, bu müsabakalarda 2 asist yaptı.
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