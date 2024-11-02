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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

Ara transferde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların Fransa'da oynayan Fildişili oyuncunun Christopher Operi'yi peşine düştüğü ortaya çıktı. Yıldız oyuncu transfer yanıtını verdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 13:02
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Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

Beşiktaş, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk oldu.

Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

Bu derbiyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kaybetti.

Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

Karşılaşma sonrasında ise Kara Kartal'ın transfer gündeminde flaş bir olay ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Africa Foot'tan derlediği habere göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre forması giyen Christopher Operi'yi kadrosuna katmak istemişti.

Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

Haberde tecrübeli sol bekin siyah-beyazlıların teklifini 5 büyük ligde oynamak istediği için kibarca reddettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan Christopher Operi hamlesi! Transfer yanıtı...

Fildişili futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

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