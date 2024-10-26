  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Gedson Fernandes

Bir orta saha oyuncusundan çok daha fazlası. Sao Tome asıllı Portekizli futbolcu bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da attığı gollerle Beşiktaş'a hayat vermeye devam ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gedson Fernandes

Sezon öncesi Gedson Fernandes için "Van Bronckhorst'un gizli gol silahı" olacak demiştik ve eleştiri oklarına maruz kalmıştık. Hollandalı çalıştırıcı sayesinde kendi oyun tarzını bulan Fernandes zamanla bizi haklı çıkaran gollere ve asistlere imza attı. Gönderilecekler listesindeydi, şimdi ise takımın "gizli santrforu" oldu. Gedson eski takım arkadaşları da gelince bambaşka bir stile geçiş yaptı. Onun için yönetimin en iyi transferi diyebiliriz.

TAKIMIN JOKERİ

Fernandes tüm kulvarlarda 7. golünü ağlarla buluşturdu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Avrupa'da 5 maçta 4 gol, Süper Lig'de ise 8 maçta 3 kaydetti. Mario ve Rafa Silva ile Benfica'dan takım arkadaşlığı bulunan Fernandes'e, Teknik Patron Van Bronckhorst'un hücuma çıkma izni vermesi kalitesinin ve değerinin artmasına neden oldu. Gedson'un sihirli dokunuşları Beşiktaş'ın Avrupa macerasını yeniden başlattı.

MARTiNEZ TAKiPTE

Portekiz Milli Takımı'nın tüm alt yaş gruplarında forma giyen Fernandes, 2 kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Martinez birkaç futbolcuyu takip ettiklerini bunların arasında Gedson Fernandes'in de olduğunu belirtmişti. Her maç kariyerine ve performansına katkı yapan orta saha oyuncusu, Martinez tarafından Portekiz A Milli Takımı'na çağrılabilir.

F.Bahçeli yıldızın menajerinden şok açıklama! "G.Saray'dan teklif aldık"
F.Bahçe'den çifte bomba! Medina ile birlikte...
DİĞER
Türkan Şoray'dan biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününde duygusal paylaşım! "Hayatımın en değerli varlığı"
CANLI | İsrail İran'ı vurdu! 3 askeri bölge hedef alındı! ABD'den peş peşe açıklama
G.Saray rövanş peşinde! İşte Buruk'un derbi planı
Partey sürprizi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi 01:40
Kasımpaşa formunda Kasımpaşa formunda 01:30
4x4 Gümrük 4x4 Gümrük 01:28
Kadınlar turu rövanşa bıraktı Kadınlar turu rövanşa bıraktı 01:22
BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi BAE ve Türkiye arasında 'Dostluk ve Spor Etkinliği' düzenlendi 01:22
Pana’dan Fener’e darbe Pana’dan Fener’e darbe 01:21
Daha Eski
İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İrfan Can Kahveci F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 01:04
Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar Transferde Yunus Akgün bombası! Gelişini heyecanla bekliyorlar 01:04
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 01:04
Sivasspor geriden gelerek kazandı! Sivasspor geriden gelerek kazandı! 01:03
Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! "Verilen ceza için..." 01:03
G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da şok Okan Buruk gelişmesi! 01:03