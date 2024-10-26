Sezon öncesi Gedson Fernandes için "Van Bronckhorst'un gizli gol silahı" olacak demiştik ve eleştiri oklarına maruz kalmıştık. Hollandalı çalıştırıcı sayesinde kendi oyun tarzını bulan Fernandes zamanla bizi haklı çıkaran gollere ve asistlere imza attı. Gönderilecekler listesindeydi, şimdi ise takımın "gizli santrforu" oldu. Gedson eski takım arkadaşları da gelince bambaşka bir stile geçiş yaptı. Onun için yönetimin en iyi transferi diyebiliriz.

TAKIMIN JOKERİ

Fernandes tüm kulvarlarda 7. golünü ağlarla buluşturdu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Avrupa'da 5 maçta 4 gol, Süper Lig'de ise 8 maçta 3 kaydetti. Mario ve Rafa Silva ile Benfica'dan takım arkadaşlığı bulunan Fernandes'e, Teknik Patron Van Bronckhorst'un hücuma çıkma izni vermesi kalitesinin ve değerinin artmasına neden oldu. Gedson'un sihirli dokunuşları Beşiktaş'ın Avrupa macerasını yeniden başlattı.

MARTiNEZ TAKiPTE

Portekiz Milli Takımı'nın tüm alt yaş gruplarında forma giyen Fernandes, 2 kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Martinez birkaç futbolcuyu takip ettiklerini bunların arasında Gedson Fernandes'in de olduğunu belirtmişti. Her maç kariyerine ve performansına katkı yapan orta saha oyuncusu, Martinez tarafından Portekiz A Milli Takımı'na çağrılabilir.