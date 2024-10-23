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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon'a konuk olacak. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı sakatlık yaşayan Mert Günok'un son durumu hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 19:09 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 19:42
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri!

Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Lyon öncesi basın toplantısında konuştu.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST: "Lyon iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız."

"MERT'İN DURUMUNA GÜN GÜN BAKIYORUZ"

"Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Ersin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız."

"DAHA GÜÇLÜ OLMAK İSTİYORUZ"

"Geçen seneye göre takımda değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Yeni bir teknik adam, bunlara alışmak gerekiyor. Stabil olma konusunu geliştirmeliyiz. Ligde istediğimiz yerdeyiz ama 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık, buraya gelmek için takım geçen sene çok çalıştı. Süreçten takımın ve gelişiminden mutluyum. Hala çok erken, böyle devam etmemiz gerek."

GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

"Derbi maçları çok özeldir. Teknik adam ve futbolcu olarak çok fazla derbi oynadım. İlk derbi maçımda Galatasaray'a karşı Süper Kupa oynadık. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz. Ben her zaman maç maç düşünürüm. Önce Lyon maçına bakacağız."

EMİRHAN'IN SÖZLERİ;

Emirhan Topçu: "Beşiktaş'a alışma sürecim kısa sürdü, birçok kez karşılaştığım isimlerle takım arkadaşı oldum. Bu yüzden alışma sürecim kısa sürdü, beni de kısa sürede benimsediler. Beşiktaş'ta inanılmaz mutluyum. Oyuncular, teknik heyet... Hepsi ile mutluyum."

"Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu olaylar en kısa zamanda biter. Maça gelirsek, Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İlk maçta değil ama ikinci maçta istediklerimizi biraz daha yaptık, skor olarak istediğimizi alamadık. Kötü gidişatı tersine çevirmek ve buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz."

"Gabriel Paulista sakatlandı, umarım en kısa zamanda döner. Büyük futbolcu, antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta oynamışım, oynamamışım... Bu önemli değil. Takımım başarılı olsun yeter. Oynamadığım zaman mutsuz olurum ama bunu belli etmem. İnşallah Lyon'a karşı başarılı olacağız ve İstanbul'a öyle döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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