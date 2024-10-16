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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Rashica açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica hakkında açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun Konyaspor maçında oynaması beklenmiyor. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 17:11 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 17:15
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Beşiktaş'tan Rashica açıklaması!

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica için açıklama yaptı.

Rashica'nın Konyaspor maçında oynaması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.

Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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