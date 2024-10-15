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Haberler Beşiktaş

Salih forma bekliyor

Geçen yıl sözleşmesi sona ermesine rağmen elde tutulan ve son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık yeni mukaveleye imza atan Salih Uçan, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un gözünün içine bakar oldu. Avrupa Ligi ön elemesinde Lugano mücadelesinde son 3 dakikada sahada kendine yer bulabilen yıldız futbolcu, ligde ise Trabzonspor karşılaşmasında 2, Kayserispor maçında bitime 1 dakika kala oyuna girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Salih forma bekliyor
Geçen yıl sözleşmesi sona ermesine rağmen elde tutulan ve son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık yeni mukaveleye imza atan Salih Uçan, Teknik Direktör Van Bronckhorst'un gözünün içine bakar oldu. Avrupa Ligi ön elemesinde Lugano mücadelesinde son 3 dakikada sahada kendine yer bulabilen yıldız futbolcu, ligde ise Trabzonspor karşılaşmasında 2, Kayserispor maçında bitime 1 dakika kala oyuna girdi.
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