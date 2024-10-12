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Haberler Beşiktaş

Semih oynar

Geçtiğimiz sezonun en önemli artısı olmasına rağmen, önce Vincenzo Montella şimdilerde de Giovanni van Bronckhorst’un tercih haklarını Semih’ten yana kullanmaması gözden kaçmıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Semih oynar

Öncekı sezon Beşiktaş takım olarak beklentileri karşılayamamıştı. Yönetim ve teknik direktör değişiklikleri sonrası kulübün havası değişmiş ve bu değişimden Semih Kılıçsoy ismi parlamıştı. A Milli Takım Teknik Patronu Montella ve Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Van Bronckhorst Semih'i kadroya aldılar. Oynattılar ve sonra yedek bıraktılar. Bu durum şu soruyu akıllara getirdi; Takımın en iyi oyuncusu olmasına ve verilen görevleri yerine getirmesine rağmen Semih neden oynatılmıyor?

GENÇ REKORTMEN

Futbola Gaziosmanpaşa Venüs ve Arnavutköy'de başlayan Semih Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına katıldı ve U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol attı. Genç futbolcu, 2023'te profesyonel oldu. Kılıçsoy, 25 Aralık 2023 ile 13 Ocak 2024 arasındaki dört lig maçında beş gol atarak, Türk futbol tarihinde üst üste dört lig maçında gol atan en genç futbolcusu unvanını aldı. 2023-24 sezonunda attığı 10 gol ile Beşiktaş tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncusuydu.

ALT YAPISI SAĞLAM

Semıh Kılıçsoy, 14 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında Türkiye'yi temsil etti; alt yaş kategorilerinde 29 maça çıktı ve 23 gol attı. Ocak 2024'te Türkiye millî takımına çağrıldı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna seçildi.

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