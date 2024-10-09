Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! "Devre arasında Semih'i satmak..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yayıncı kuruluşa konuştu. Siyah beyazlıların genç çalıştırıcısı, Frankfurt maçındaki taraftarların tepkisi ve Semih Kılıçsoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN MEMNUNUM"

İlerlememizle gayet mutlu olabiliriz. 15 hafta oldu, bulunduğumuz durumdan memnunum. Süper Kupa'yı kazandık, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldık. Ligde üst sıralardayız, yedi maç oynadık. Daha yolumuz uzun. Gelişmelerden memnun kalıp, kalmayacağınızı bilemezseniz. İlerleme kaydetmelisiniz. Ligin sonuna doğru hâlâ tepede olmanız lazım. Avrupa'da tur atlamak istiyoruz. Mutlu bir antrenörüm. Geçen sezon Avrupa ve lig açısından en iyi performans sergilenmedi. En önemli şey Türkiye Kupası'nı kazanmak olmuş. Bu güzel bir an. Geçen seneye göre çok şey değişti. Başkan ile aramızda geçen seneye göre değişiklikler olması gerektiğini konuştuk. 28 oyuncu ile yolları ayırdık. 8 oyuncu geldi. Sanırım ihtiyacımız olan pozisyonları doldurduk. Yaptığımız transferlerde takıma yetenek ve karakter olarak katkı yapma durumlarına baktık. Onların deneyimlerinden faydalanıyoruz.

"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'a karşı galibiyetle başlamak güzel oldu. Gol pozisyonlarını değerlendirdik, büyük bir motivasyon ve enerji verdi. Bu gelişimden mutluyum. Ancak iş daha bitmedi, gelişmeliyiz. İyi bir durumdayız. Kulüpte iyi bir uyum içerisinde devam ediyoruz. Takımın her maçta iyi oynamasını istiyorum. Bazen yolda çukurlara da düşüyoruz ama birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece, tüm bariyerleri veya zor anları aşabiliriz. Ekibim ve iş arkadaşlarımla çok mutluyum. Oyuncularımdan memnunum. Geçen sene herkes için özellikle taraftarlar için çok zor geçmiş. Türkiye Kupası var ama ligde iyi sonuçlar yok. Mental anlamda da geçen senenin iyi geçmediğini gördüm. Bunun üzerine değişiklikler yaptık. Galatasaray maçında bu sürecin hızlandığını hissettik. Zorluk yaşadığımız maçlar olacak, taraftarların burada bize desteği çok önemli. Eintracht Frankfurt maçındaki gibi zor anlar yaşayabilirsiniz. İyi oynadık ama sonuç almadık.

"TARAFTARLARIN YUHALAMASI FAZLA GELDİ"

Bazı oyunculara verdiğim görevler konuşuldu. Taraftarların yuhalaması fazla geldi. Eleştiriler normal ancak sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde baskı var, taraftarları mutlu etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamak istiyoruz. Maç kazanmaya devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz.

"KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNADI"

Avrupa'daki sonuçlar için pek çok sebep düşünülebilir. Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik. Ajax ile aynı seviyede miyiz? İyi mi oynadık? Sanmıyorum. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Kaleci için hayatının maçı olabilir. Oyuncuları tanımak, takımı tanımak ve aralarındaki kombinasyonu sağlamak görevim. Öndeki üç oyuncu iyi oynamamızı sağladı. Bazen iyi, bazen kötü anlar olabiliyor. Lyon deplasmanı ve sonra devam edeceğiz. Lyon'a karşı iyi sonuç almamız lazım. Türk takımlarına baktığımızda, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Bu üzücü! Türk futbolu için puan kazanmalıyız. Avrupa'dan farklı takımlarla oynuyoruz ve çok güçlüler. Bunu oynadığınızda fark ediyorsunuz.

AVRUPA VE TÜRK FUTBOLU

Rakibe göre oyuncuların bölgeleri değişebiliyor, mesela Rafa Silva. Ancak bunu çok sık değiştirmiyoruz. Türkiye'de oynanan futbol farklı, Avrupa ise daha farklı. Türkiye'de rakipler fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız, size zorluk çıkarıyorlar. Gaziantep maçında olduğu gibi... Size acı çektirmeye hazırlar. Oldukça talepkâr bir lig. Ancak Avrupa daha farklı. Rafa Silva bazen kanatta, bazen daha içerde oynadı. Henüz maçlara çıkmadan yorgunluk hissedebiliyorsam, maçta zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu zorlukları yaşarken gelişmeniz lazım. 11 günde 4 maça çıkıyorsak, 6 kere uçağa binmemiz gerekiyorsa yorgun hissedebiliyorsun. 2 günde bir maç yapan oyuncuların sakatlanmasını engellemek için rotasyon yapılıyor.

"SEMİH'İ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak. Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek. Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak.

"SEMİH'İ SATMAK İSTEMİYORUM"

Semih Kılıçsoy'u satmak istemem. İyi teklifler devre arası gelebilir ama satmak istemiyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor, bu oyunculara büyük takımlar imza attırmak ister. Ancak gün gelir kulüp ve oyuncu için en iyi an gelir, satılabilir. Umuyorum ki uzun seneler bize hizmet edecek.

"EURO 2024'E GİDEMEDİĞİ İÇİN MUTSUZDU"

Ernest Muçi başta mutsuzdu. EURO2024'te oynayamadı, buna üzüldü. Transferlerimiz onu mutsuz etti. Onunla konuştu ve daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Bazı oyuncuların aklında hâlâ geçen sene olabilir. Bazı oyuncular az oynadığı için mutsuz olabilir. Benim amacım oyun şekillerini geliştirmek. Muçi bizim kadromuzda çok değerli bir yere sahip. O bölgede sürekli gelişim göstermek şart. İlk 11'e yazdığım oyuncu her anlamda hazır olmalı.

"ONANA'NIN OYUN ŞEKLİNİ BEĞENDİM"

Jean Onana için pozitif bir bakış açım var. Sezon başında çok iyi çalıştı, oyun şeklini beğendim. Beraberinde geçen seneden getirdiği hikâyeler, onu bloke etmiş olabilir. Ona bütün desteğimi veriyorum. Mental olarak da destek veriyorum, bol bol sohbet ediyoruz. Takıma daha fazla nasıl gireceğini konuşuyoruz.

"HAKEMLERE PUANIM 6.5"

Hakemlere puan vermemi mi istiyorsunuz? (Gülerek). Bir teknik direktör olarak o zaman puanım 10 (Gülerek). Herkes hakem konuşuyor. Biz kendi gelişimimizden bahsediyorsak, hakemlerin de gelişmesi lazım. Bir puan vermem gerekirse, 6.5 puan verebilirim. Daha gelişecekleri yol var.

OKAN BURUK VE MOURİNHO SÖZLERİ

Okan Buruk'un söylediklerinden haberim var. Jose Mourinho ve Okan Buruk iyi teknik direktörler. Mourinho ile oyuncu ve teknik direktör olarak çok rakip olduk. Mourinho ile ilgili çok anlatacak bir şey yok. En iyilerden bir tanesi. Okan Buruk ise Galatasaray ile son zamanlarda neredeyse bütün kupaları almışlar. Kim olursanız olun, teknik adam olarak eleştirilirsiniz. Bu eleştirilerle başa çıkabilirim. Zamanla belki daha fazla kredim olacaktır. Mourinho ya da başka için başka seyredecektir. Hayatın bir parçası bunlar.

"MARIO BİLDİĞİ GİBİ OYNUYOR"

Joao Mario'yu hangi bölgeye koysam bildiği gibi oynuyor. Sistemler değişebiliyor. Tahtada yazdığımız gibi olmuyor. 4 defans oyuncumuz var ama bazen üçlü de oynuyoruz. Rashica da pozisyon değiştiriyor. Joao Mario sağ kanat oyuncusu değil. Orta sahada oynaması, çizgileri yakın olması onu daha iyi bir hale getiriyor. Rafa Silva solda oynuyor ama içeri girerek oynuyor. Kanatta olsa bile içeri girecektir. Joao topu tutan, oyuncuları birbirine bağlayan ve paslarıyla etkili bir futbolcu. Gedson Fernandes geçen seneye göre farklı oynuyor. Çok fazla enerjik bir oyuncu. Rafa'ya sadece 'Kendine alan yarat ve rakibe zarar ver' diyorum.

"MUSTAFA'NIN GELİŞİMİ YÜKSEK SEVİYEDE"

Mustafa Hekimoğlu en geç oyuncumuz. Gelişim çok yüksek seviyede başladı, Galatasaray maçlarında gördünüz. Bazen engeller de çıkacak. Ajax maçında iyi olamadı ama bu maç onu daha da güçlü yapacak. Onun ihtiyacı olan bu deneyimleri yaşaması ve gelişmesi. Altı, üstü bir maç ve gelişimi için iyi olacağını aktardım. Bizimle idman yapıyor olması, onu çok iyi hale getirecek. Beşiktaş için genç oyuncular çok önemli, ben de onları geliştirmek için varım. Genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Onların gelişimlerini izlemek ve katkıda bulunmak çok güzel. Birçok genç oyuncu var. Türk Milli Takımı'nda da süre alıyorlar. Bu gençleri kullanımları dışında iyi hale getirmek isterim. Daha iyi olacaklarından eminim. ifadelerini kullandı.