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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 15:18
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Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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