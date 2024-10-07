Beşiktaş'tan Gabriel Paulista'nın sakatlığı hakkında bilgilendirme

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen oyuncusu Gabriel Paulista ile ilgili kulübün resmi hesaplarından bilgilendirme yapıldı.

Siyah beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre yetenekli stoperin MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Gabriel Paulista, kulübün sağlık ekibi ile birlikte tedaviye başladı.

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