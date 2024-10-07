  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Gabriel Paulista'nın sakatlığı hakkında bilgilendirme

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yetenekli stoper Gabriel Paulista ile ilgili kulübün resmi hesaplarından bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 18:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 18:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Gabriel Paulista'nın sakatlığı hakkında bilgilendirme

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen oyuncusu Gabriel Paulista ile ilgili kulübün resmi hesaplarından bilgilendirme yapıldı.

Siyah beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre yetenekli stoperin MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Gabriel Paulista, kulübün sağlık ekibi ile birlikte tedaviye başladı.

İŞTE RESMİ BİLGİLENDİRME

G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak
Jose Mourinho eski öğrencisine kavuşuyor!
DİĞER
Ancelotti'nin Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi
Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım'dan Atakan Karazor açıklaması Milli Takım'dan Atakan Karazor açıklaması 18:30
Iniesta'dan flaş kariyer kararı! Iniesta'dan flaş kariyer kararı! 18:25
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 18:13
CAS’tan Pogba'nın cezasına indirim CAS’tan Pogba'nın cezasına indirim 16:19
Kupa maçlarının hakemleri açıklandı Kupa maçlarının hakemleri açıklandı 16:06
Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..." Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..." 15:49
Daha Eski
Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi 15:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! 15:42
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! 14:49
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak 14:40
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? 14:23
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 13:32