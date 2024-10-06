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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gaziantep FK maçı sonrası Giovanni van Bronckhorst'tan açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, 90+5'te yediği gol ile yıkıldı. Deplasmandan 1 puanla dönen siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonrasında kameralara konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 22:01
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gaziantep FK maçı sonrası Giovanni van Bronckhorst'tan açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, 90+5'te yediği gol ile yıkıldı. Deplasmandan 1 puanla dönen siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonrasında kameralara konuştu. İşte detaylar...

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK"

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı. 1-0'ı bulduk Ciro Immobile'nin penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental olarak yorulduk. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız."

"MİLLİ ARADAN SONRASI DA ZOR OLACAK"

"Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. Son anlarda rakip için doğru yere düşen topla 1-1 oldu. Güçlü takımlarla oynuyoruz. Milli takıma gitmeyenler için bir ara olacak. Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz."

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