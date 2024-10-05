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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı

Son dakika spor haberi... Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 16:24
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Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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