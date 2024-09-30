KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda oynanacak?

Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? Beşiktaş ve Kayserispor'un 11'leri açıklandı mı? Detayları sizler için derledik.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.