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Haberler Beşiktaş

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş ile Kayserispor Trendyol Süper Lig 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler merak edilirken taraftarlar bir yandan da arama motorlarında Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? sorguları yapıyor. Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:21
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KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Kayserispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda oynanacak?

Kayserispor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı oynanacak? Beşiktaş ve Kayserispor'un 11'leri açıklandı mı? Detayları sizler için derledik.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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