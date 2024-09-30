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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Ciro Immobile açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaşlı yıldız oyuncu Ciro Immobile açıklamalarda bulundu. İşte Immobile'nin açıklamaları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:25
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Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Ciro Immobile açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaşlı yıldız oyuncu Ciro Immobile açıklamalarda bulundu. İşte Immobile'nin açıklamaları...

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

"Aslında biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık maça. Devre arasında daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. 4-0'lık mağlubiyetten sonra bugün kazandığımız için çok mutluyuz"

"RAKİBİMİZ İLK YARIDA İYİ BASKI YAPTI"

"Aslında rakibimiz, ilk yarıda bize iyi baskı yaptı, çıkmakta zorlandık ilk yarıda. Baskıya çok cevap veremedik ilk yarıda. İkinci yarıda rakibin enerjisi tükendi ve daha fazla alan bulduk. Daha yakın oynamaya başladık. Rakibin de yorulmasıyla daha çok alan bulduk, kalitemizi gösterdik. Topu daha iyi kullandık. Gedson çok iyi bir top kazandık ve 1-0'ı almamızı sağladı önemli bir dakikada."

PENALTI AÇIKLAMASI

"Özür diliyorum ama asla hakemlerle, bu penaltılarla ilgili konuşmak istemiyorum."

"ÇOK GÜÇLÜ BİR BAĞ OLUŞTU"

"Buraya çok iyi başlangıç yaptım. Çok güçlü bir bağ oluştu ilk andan itibaren. En başından beri çok iyi bir uyum yakaladık. Beşiktaş beni çok istedi, ben de gelmeyi çok istedim. Çok güzel bir birliktelik oluyor. İyi başladık. Sadece tek başıma değil attığım goller, herkes çok çalışıyor birbiri için ve bana asist yapıyorlar. Onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım böyle devam eder. İyi başladı, iyi devam etmek zorunda."

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