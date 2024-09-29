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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gidiyor. Siyah beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, maç hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 16:22 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 16:23
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Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

EKSİKLER

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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