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Haberler Beşiktaş

Van Bronckhorst: Nerede olursak olalım...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacağı maç öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 21:49
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Van Bronckhorst: Nerede olursak olalım...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacağı maç öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

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"Nerede olursak olalım taraftarımız hep yanımızda. Avrupa'da da bu desteğe ihtiyacımız var. Deplasmanda bu desteği almak çok önemli. Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Mustafa bugün 11'de, gelişmesi için önemli. Rafa'nın yerinde bir değişikliğimiz var. Daha güçlü bir orta sahamız var."

"Rafa ile Gedson saha içerisinde serbest kalıyor. Oyun içi özgürlükleri var. Defansif olarak da rakiplerimize zorluk çıkaracağız.

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