Beşiktaş'ın şakası yok

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, 2-1 kazandı, puanını 13'e çıkardı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almasına karşın deneyimli kadrosuyla lige flaş bir giriş yapan Eyüpspor, ilk yenilgisini yaşadı. 12'de Caner'in savunma arkasına enfes pasında Mame Thiam hareketlendi, şutunda Mert Günok'a takıldı. 17'de Eyüpspor'da bu kez Samu Saiz, Mert'i aşamadı. 20'de en net fırsatını bulan Kartal, ceza yayı önünde Rashica'nın müthiş şutuyla 1-0'ı yakaladı.

IMMOBILE'NİN USTALIĞI

24'te organize gelen Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın başlattığı atakta Rashica içeri çevirdi, Immobile kale önünde Berke Özer'i geçemedi. 62'de Thiam, Mert Günok'un hamlesiyle yere düştü ve VAR'dan gelen uyarıda Emre Akbaba beyaz noktada golü attı, Eyüpspor 1-1'i sağladı. 80'de ise Thiam kale önünde vurdu Mert Günok inanılmaz bir kurtarış yaptı. 90'da bu kez Beşiktaş penaltı istedi. Tayfur'un Semih'e yaptığı harekette VAR yine devredeydi. Immobile ust işi şutla90+3'te 2-1'lik zafer ilan etti.

DERBİ KADROSUNU KORUDU

Giovanni Van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı. Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunmayı Svensson, Gabriel, Uduokhai ve Masuaku ile kurdu. Orta sahada Al Musrati ve Gedson ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında Joao Mario, Rafa Silva, Rashica ile Immobile'yi oynattı.

EMRE YİNE BOŞ GEÇMEDİ

RAFA MESAJI

Beşiktaş resmi sosyal medya hesapları Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı biterken yaptığı Rafa Silva paylaşımıyla dikkat çekti. İlk 45 dakika sona erdikten sonra siyah-beyazlı kulüpten bir paylaşım geldi. Portekizli futbolcunun fotoğrafı yayınlandı ve "Durduramayacaksınız" mesjı yazıldı. Taraftarlar da fotoğrafın altına yorumlar yaparak destek verdi.

KRİTİK FİKSTÜR

Sezona çok iyi başlayan Beşiktaş'ı zor bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar ekim ayı sonuna kadar 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak. Kartal, sırasıyla Avrupa ve Süper Lig'de Ajax, Kayserispor, Gaziantep, Galatasaray ve Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.

22. GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 28 maçın 22'sini kazandı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda sadece 2 kez kaybederken, 4 defa da berabere kaldı. Beşiktaş bu galibiyetlerde toplam 74 gol sevinci yaşadı.

RAKİP OLDULAR

Eyüpspor'da daha önce Beşiktaş forması giyen 3 futbolcu dikkatlerden kaçmadı. Takım kaptanı Caner Erkin dün ilk 11'de başladı. Caner, 2015- 2020 yıllarında siyah-beyazlı formayı giymişti. 72'de oyuna dahil olan Umut Meraş da 2021-2024 yıllarında Beşiktaş'ta oynamıştı, Tayfur Bingöl ise 80. dakikada oyuna girdi.

BU KEZ RAKİP HOCA

Arda Turan, antrenörlük kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a rakip oldu. Futbolculuk döneminde Beşiktaş'a deplasmanda 8 kez rakip olan Arda Turan, 6 yenilgi 2 beraberlik almıştı. Genç antrenör, hoca olarak ilk maçında yenilgi aldı.