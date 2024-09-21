BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Başkan Hasan Arat'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair konuştu.

BEŞİKTAŞ DOĞRU YOLDADIR"

"Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Kurumsal yapıda, hukukta, ekonomide, disiplinde çok büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon yapmak çok zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazeret üretmek yerine sonuç üremektir. 9 Ay 16 gün, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bu güne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir. Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

"Cumhurbaşkanımıza kazandığımız kupalarla gittik. Beşiktaş, devletini sever ve devlet de Beşiktaş'ını sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na daveti ve yorumları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

"SÜPER KUPA SONUCUNU ZATEN BİLİYORSUNUZ"

"1 Temmuz'da ilk idmanı yaptık, 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık. Sonucu zaten biliyorsunuz."