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Haberler Beşiktaş

Mario plus

Zorluk derecesi yüksek bir deplasmanda ilk on birde görev aldı. Sağ, sol ve merkezde oynadı. Hiç sırıtmadı. İzleyenlere adeta parmak ısırttı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Mario plus

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Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario takıma gelir gelmez dev bir maçta kendisine ilk on birde yer buldu. Teknik Direktör Van Bronckhorst hiç tereddüt etmeden formayı kendisine teslim etti. Sahada basmadık yer bırakmadı. Taktik gereği verilen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı. Hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Uzun soluklu sezonda çok önemli bir isim ve yine nokta atışı bir transfer olduğunu kanıtladı. Daha ilk maçında performansı ile tam not aldı.

40 YILLIK BEŞİKTAŞLI SANKİ

Trabzonspor gibi zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmada hem de dış sahada ilk on bir oynadı. 90 dakika maçta kaldı. Fakat yeni gelen bir transfer gibi değil de uzun yıllar forma giymiş gibi futbol oynadı. 87 kez topla buluştu. Nerdeyse her dakika top onun ayağında idi. 6 kez girdiği ikili mücadelenin 4'ünden başarılı şekilde ayrıldı. 3 defa kilit pas attı. 5 uzun çapraz pas denemesinden 4'ünü doğru yaptı. Pas isabet yüzdesi 92 olarak gerçekleşti ki, bu çok iyi bir performans olarak kayıtlara geçti. Mario daha ilk maçında otoritelerden tam not aldı. Yönetim, takım, teknik heyet ve taraftarlarının gönlüne ise su serpti. Lig ve Avrupa maçları için olumlu sinyaller verdi.

TAKIMIN JOKERi GiBiYDi

Yıldız futbolcu, karşılaşmaya Immobile'nin arkasındaki üçlünün sağında başladı ve daha sonra sol kanat pozisyonuna geçiş yaptı. İkinci yarıda büyük bir bölümde yine sol kanatta yer alan tecrübeli isim, Gedson Fernandes'in son anlarda oyundan çıkmasıyla birlikte oyun kurucu rolünü de üstlendi. Portekizli oyuncu, tüm ataklarda oyunu kuran ve yönlendiren isim olarak ön plana çıktı. Özellikle Rafa Silva'ya soluk aldıran bir görüntü çizdi. Tecrübeli futbolcu, sert ve isabetli vuruşlarıyla kaleyi yoklarken şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti.

SİZİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Joao Mario, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı formayı ilk kez giyen Portekizli yıldız Joao Mario, sosyal medyadan paylaşım yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda "Beşiktaş oyuncusu olarak ilk maçım için gerçekten mutluyum. İstediğimiz sonucu alamadık ama pazar günü tekrar sahaya çıkacağız. Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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