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Haberler Real Madrid UEFA'dan Real Madridli 3 futbolcuya ceza

UEFA'dan Real Madridli 3 futbolcuya ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe, Antonio Rüdiger'e birer maç ve Daniel Ceballos'a para cezası verdi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 18:11
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UEFA'dan Real Madridli 3 futbolcuya ceza

UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40.000 avro, Mbappe'ye ise 30.000 avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.

Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 avroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rudiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.

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