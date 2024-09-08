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Amartey isyanı
Geçtiğimiz yaz bonservisi elindeyken, 3 yıllık kontrat imzalanan Ganalı futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi. Ancak 29 yaşındaki stoper, 4 farklı ülkeden gelen 7 teklifi de geri çevirdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş taraftarı Amartey'e karşı isyan bayrağını açtı. Sosyal medyadan da binlerce 'Ayrılık' mesajı paylaşıldı. Ganalı stoperin gitmesi baskı yapıyor
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