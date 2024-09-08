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Amartey isyanı

Geçtiğimiz yaz bonservisi elindeyken, 3 yıllık kontrat imzalanan Ganalı futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi. Ancak 29 yaşındaki stoper, 4 farklı ülkeden gelen 7 teklifi de geri çevirdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş taraftarı Amartey'e karşı isyan bayrağını açtı. Sosyal medyadan da binlerce 'Ayrılık' mesajı paylaşıldı. Ganalı stoperin gitmesi baskı yapıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Amartey isyanı
Geçtiğimiz yaz bonservisi elindeyken, 3 yıllık kontrat imzalanan Ganalı futbolcudan kendisine kulüp bulması istendi. Ancak 29 yaşındaki stoper, 4 farklı ülkeden gelen 7 teklifi de geri çevirdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş taraftarı Amartey'e karşı isyan bayrağını açtı. Sosyal medyadan da binlerce 'Ayrılık' mesajı paylaşıldı. Ganalı stoperin gitmesi baskı yapıyor
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