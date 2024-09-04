Yeni Kartal Mario

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, aynı başarıyı transfer çalışmalarında da gösteriyor. Siyah beyazlılar bu sezon 8'nci transferine imza attı ve Joao Mario'yu renklerine bağladı. Portekiz futbolunun önemli isimlerinden olan 1993 doğumlu orta saha Beşiktaş'a katıldı. Benfica ile zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında anlaşan Kartal, yıldız futbolcuyla 1+2 yıllık sözleşme imzalayacak.

3 MİLYON EURO

Beşiktaş, Benfica'ya toplamda bu transfer için taksitler halinde 3 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Transferde kiralama bedeli ise ödenmeyecek, direkt olarak satın alma opsiyonu için bir bonservis bedeli olacak. Öte yandan bu transferde Joao Mario'nun istekli davranması da etkili oldu. Portekizli yıldız direkt olarak Beşiktaş'ta forma giymek istediğini Benfica'ya iletti ve transferin önünü açtı.

BENFİCA'YA MESAJ

Joao Mario, dün sabah saatlerinde Lizbon'dan ayrılırken havalimanında Benfica taraftarlarına kısa bir mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, Portekizli gazetecilerin, "Benfica taraftarlarına kırgın mısın" sorusuna, "Zamanı gelince konuşacağım" diye yanıt verdi.

KARİYERİ KUPA DOLU

Önemli bir kariyeri olan Joao Mario, Sporting, Benfica ve Portekiz Milli Takımı'nda unutulmaz başarılara imza attı. Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ile 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaşan Mario, Benfica ve Sporting Lizbon ile Portekiz'de lig şampiyonlukları elde etti. Ayrıca Sporting ile Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası ve Portekiz Lig Kupası kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Benfica'da da Portekiz Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

İSTİKRAR ABİDESİ

Benfica'da 2021-2024 yılları arası forma giyen Joao Mario, istikrarlı yapısıyla dikkat çekti. Portekiz kulübünde yer aldığı 3 sezonda ciddi bir maç sayısı yakalayan Mario, alkışları topladı. 31 yaşındaki oyuncu, 2021- 22 sezonunda 45 maçta 4 gol attı, 7 asist yaptı. D eneyimli yıldız, 2022-2023 sezonunda da 51 maçta 23 gol, 15 asistle öne çıktı. Mario geçen sezon ise yine 51 maçı buldu, 9 gol atıp 4 de asist yaptı.