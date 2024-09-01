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Beşiktaş 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal milli araya kayıpsız gitti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek milli araya moralli gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 23:46
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Beşiktaş 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal milli araya kayıpsız gitti!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı sona erdi. Günün maçında Beşiktaş sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 27. dakikada Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Bülent Uygun yönetimindeki Net Global Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Net Global Sivasspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

UDUOKHAİ SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

MUÇİ İLK KEZ 11'DE

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba unutulmadı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.

AĞRILARI DEVAM EDEN ONANA KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.

Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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