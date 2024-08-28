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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Robin Gosens!

Transferin flaş takımı Beşiktaş, sol bek rotasyonu için Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin forması giyen Robin Gosens’i de radarına aldı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Robin Gosens!

Beşıktaş, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Hollanda basını De Telegraaf'a göre sol bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Robin Gosens ile görüşme halinde. Ağustos başında Alman ve Hollanda basını siyah beyazlı transfer komitesi üyelerinin 30 yaşındaki sol bek ile aracılar kanalıyla görüştüğünü yazmıştı. 2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens için Union Berlin geçen sezonun başında 13 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Geçen sezon Union Berlin'de 37 resmi maça çıkan Robin Gosens, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SEKİZ FARKLI MEVKİDE GÖREV ALDI

Joker oyuncu olarak görülen Robin Gosens, kariyeri boyunca tam 8 farklı pozisyonda görev aldı. Gosens; orta saha sol, sol bek, ön libero, sol kanat, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ pozisyonlarında görev aldı

TOPSUZ ALANDA EFEKTİF BİR YILDIZ

Alman ofansif sol bek, topsuz oyunda inanılmaz efektif bir futbolcu. Skorer bir bek olmasının yanında asıl görevi olan savunmayı da çok iyi yapabiliyor olması Robin Gosens'i oynadığı takımlar içinde vazgeçilmez yapıyor.

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