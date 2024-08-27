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Beşiktaş Uduokhai'yi resmen açıkladı!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Alman stoper Felix Uduokhai'yi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:55
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Beşiktaş Uduokhai'yi resmen açıkladı!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Alman stoper Felix Uduokhai'yi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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