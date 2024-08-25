TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta sağ bek arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan yıldız isimden haber geldi. İşte transferdeki son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
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Rövanş maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme çarpıcı bir iddia atıldı.
OneFootball'da yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre Hollandalı sağ bek Rick Karsdrop, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Haberde, 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın yanı sıra AEK Atina'nın da teklfini geri çevirdiği aktarıldı.
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