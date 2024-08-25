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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta sağ bek arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan yıldız isimden haber geldi. İşte transferdeki son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:25
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

Beşiktaş mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken siyah-beyazlıların gollerini Gedson Fernandes (2) ve AL-Musrati kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

Rövanş maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme çarpıcı bir iddia atıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

OneFootball'da yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre Hollandalı sağ bek Rick Karsdrop, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...

Haberde, 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın yanı sıra AEK Atina'nın da teklfini geri çevirdiği aktarıldı.

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