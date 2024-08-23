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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak o gurbetçi yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 12:52
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Temsilcimiz Beşiktaş son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Siyah-beyazlılar 29 Ağustos'ta kritik maçta rakibini sahasında mağlup ederek turnuvada gruplara kalmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Diğer yandan Kara Kartal'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Beşiktaş'ın Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ile ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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