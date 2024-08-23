TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!

Temsilcimiz Beşiktaş son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 29 Ağustos'ta kritik maçta rakibini sahasında mağlup ederek turnuvada gruplara kalmak istiyor. Diğer yandan Kara Kartal'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ile ilgilendiği aktarıldı. 23 yaşındaki Türk ve Surinam asıllı Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncu, forvet ve sağ kanat olarak görev yapabiliyor. Futbolcu güncel olarak Hollanda U21 Milli Takımı'nın formasını terletiyor. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor.