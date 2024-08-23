Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarının daha başında 52. dakikada bir kez daha Gedson Fernandes kendini gösterdi ve Rafa Silva'nın muhteşem topuk pasını tekrar gole çevirdi ve yeniden üstünlüğü eline aldı. Bu golün hemen arkasından Al- Musrati ile farkı ikiye çıkaran temsilcimiz skoru koruyamadı ve yediği iki golle karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Her ne kadar rakibi karşısında iki farklı skoru koruyamasa da Beşiktaş'ta tüm oyuncular oyuna katkılarıyla göz doldurdu. Tabii ki Giovanni van Bronckhorst'un oyunu okuması ve müdahaleleri çok yerinde oldu. Yaptığı değişikliklerden bilhassa Beşiktaş'ın geleceği Mustafa Hekimoğlu'nun son 25 dakikada oyuna girmesi Türk futbolu ve Beşiktaş için çok önemli.