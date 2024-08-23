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Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak turu rövanşa bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Lugano - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 08:58
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Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – TUR İSTANBUL'A KALDI

İsviçre'de Thun Arena'da Lugano'ya konuk olan Beşiktaş, gerek Türkiye'den giden gerekse gurbetçi Beşiktaşlıların desteği ile kendi evinde gibi başladı karşılaşmaya. Suni çim olan zeminin dezavantajı olsa da mücadelenin ilk 20 dakikalık kısmı geçirilirken Paulista'nın muhteşem asistini oldukça iyi gören Gedson Fernandes rakip fileleri havalandırdı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Her ne kadar 34. dakikada kalesinde gol görse durum eşitlense de Beşiktaş'ın ortaya koyduğu oyun ikinci yarı için umutları arttırdı.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarının daha başında 52. dakikada bir kez daha Gedson Fernandes kendini gösterdi ve Rafa Silva'nın muhteşem topuk pasını tekrar gole çevirdi ve yeniden üstünlüğü eline aldı. Bu golün hemen arkasından Al- Musrati ile farkı ikiye çıkaran temsilcimiz skoru koruyamadı ve yediği iki golle karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Her ne kadar rakibi karşısında iki farklı skoru koruyamasa da Beşiktaş'ta tüm oyuncular oyuna katkılarıyla göz doldurdu. Tabii ki Giovanni van Bronckhorst'un oyunu okuması ve müdahaleleri çok yerinde oldu. Yaptığı değişikliklerden bilhassa Beşiktaş'ın geleceği Mustafa Hekimoğlu'nun son 25 dakikada oyuna girmesi Türk futbolu ve Beşiktaş için çok önemli.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Her ne kadar Beşiktaş takım halinde iyi bir futbol oynasa da adından özellikle söz edilmesi gereken bireysel yetenekleri unutmamak lazım. Bunlardan ilki tabii ki Rafa Silva. Rafa, inanılmaz bir futbolcu seyretmeye doyamıyor insan. Gedson Fernandes bitmeyen enerjisiyle sahanın her yerinde maç boyunca mücadelesini sürdürüyor.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Emirhan ortaya koyduğu futbolla 'Ben buradayım ve bu formayı bırakmam' dedi resmen. Fenerbahçe'nin son dakika golü ile elediği genç ve basit top oynayan takım Lugano ile ilk randevuda Beşiktaş beraberlikle dönerek bir avantaj sağladı. Kendi taraftarı önünde eminim ki Beşiktaş bu turu geçer. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – RAFA YETER

Hem suni çime alışamayan Beşiktaş, hem de ev sahibi Lugano ilk bölümde kötü oynama yarışına girmiş gibiydiler. Herkes diğerinden biraz daha kötü olmak için çaba harcadı sanki. Boşa geçen onca dakikadan sonra Paulista'nın asistinde Gedson golü atınca maç kolaylanır gibi oldu derken savunmamız uyuyunca Uran Bislimi çaprazdan girip eşitliği sağladı.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıya daha etkili başlayan, önde basan ve Lugano'yu kendi yarı sahasına sıkıştıran Beşiktaş gecenin adamı diyebileceğimiz Gedson'la ikinci golü bulurken Rafa Silva'nın yaptığı asistin hikayesini ayrıca anlatmak gerekir.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Öne atılan topta İmmobile ters koşu yapıp sağındaki Gedson'a alan yaratırken Rafa da iki ayağı havadayken verdiği nefis topuk pasıyla geceyi aydınlatan bir havai fişek fırlattı adeta. Ardından Al-Musrati arka direkte bitiriciliğini gösterince maç kopar gibi oldu. Gedson hat-trick peşine düşüp boş durumdaki İmmobile'yi görmedi, iki net pozisyonu da kaleci Saip'i gerçekten çok iyi kurtardı.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir rehavet havası çökmüştü Kartal'ın üzerine ve yine kendi sol kanadından gelen iki atakta iki gol yedi Beşiktaş... Birini Steffen attı, diğerini Paulista kendi kalesine. İki gol atan Gedson, Al-Musrati ve topa ayağına aldığı anda durdurulamaz hale gelen Rafa gecenin en iyileriydi.

Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Paulista ve Emirhan da uyumluydular. Savunmanın iki kanadı aksarken önde Rashica kayıptı. Çok şey vadeden Cher Ndour muhtemelen zeminden dolayı hiç etkili olamadı. Avrupa arenasında halı saha zeminleri hiç akıllıca değil. Sporcu sağlığını da tehlikeye atıyor bu zeminler. Dün Rafa Silva, o zemine ve yediği darbelere rağmen sakatlanmadıysa şükretmek gerekir. Tura gelince, İnönü'de iş biter, kafaya takacak bir şey yok Rafa tek başına yer bu Lugano'yu...

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